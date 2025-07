Nara Smith lehnt Begriff "traditionell" für Ehe mit Lucky ab

Nara Smith hat nun deutlich gemacht, dass ihre Ehe mit Lucky Blue Smith (27) alles andere als traditionell ist. Die Influencerin erklärte im Podcast "On Purpose", wie erstaunt sie war, als jemand ihre Beziehung so bezeichnete, da sie und ihr Ehemann die Hausarbeiten und die Betreuung ihrer Kinder teilen. "Ich koche, weil ich es liebe, nicht weil ich muss. Lucky macht sauber", so Nara. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und erwartet aktuell das vierte. Ihren Bund fürs Leben schlossen die beiden bereits im Jahr 2020, als Nara 18 Jahre alt war.

Zusätzlich wehrte sich Nara gegen die Darstellung, sie repräsentiere die sogenannte "Trad Wife"-Bewegung – ein Konzept, das ein traditionelles Rollenverständnis von Frauen romantisiert. Obwohl das Internet sie teilweise zur Gallionsfigur dieser Bewegung stilisiert habe, machte die Influencerin klar: "Wir sind als Paar nicht wirklich traditionell, außer vielleicht, dass wir uns entschieden haben, früh Kinder zu bekommen und jung zu heiraten." Für die Influencerin, die eine erfolgreiche Karriere verfolgt, während Lucky ebenso die Fürsorge für die Kinder übernimmt, passt dieses Label einfach nicht. Dennoch scheint das Internet nicht müde zu werden, ihre Lebensweise zu kommentieren, was Nara zunächst schwer zu schaffen machte. Inzwischen habe sie gelernt, bestimmte Kommentare zu ignorieren, um ihre Energie zu bewahren.

Neben ihrem Lebenskonzept sorgt das Paar auch mit den kreativen Namen ihrer Kinder für Schlagzeilen. Ob Rumble Honey, Slim Easy oder Whimsy Lou – die kreativen Namen der Kinder sind immer wieder Gesprächsthema. Kürzlich ließ Nara ihre TikTok-Fans auf humorvolle Weise am Namensgebungsprozess für Baby Nummer vier teilhaben: von skurrilen Vorschlägen wie "Moonbeam" bis hin zu ihrer tatsächlichen Favoritenliste. Das Paar pflegt offenkundig einen spielerischen Umgang mit den Erwartungen der Öffentlichkeit und bleibt dabei authentisch.

Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith, April 2025

Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025