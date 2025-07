Nach Ehe-Aus: Jessica Alba datet jüngeren Schauspieler

Jessica Alba (44) scheint nach ihrer Trennung von Cash Warren (46) einen neuen Lebensabschnitt zu genießen. Die Schauspielerin und Unternehmerin, die erst vor wenigen Monaten die Scheidung nach 16 Jahren Ehe beantragt hatte, wurde kürzlich mit dem über zehn Jahre jüngeren Schauspieler Danny Ramirez gesichtet, wie Daily Mail berichtete. Gemeinsam kehrten die beiden von einem entspannten Urlaub in Cancún nach Los Angeles zurück. Der 32-jährige "Top Gun: Maverick"-Star und Jessica, die drei Kinder mit ihrem Ex-Mann großzieht, gelten als neues, wenn auch noch informelles Paar. Eine Quelle verriet, dass die Beziehung eher locker sei und Jessica nicht nach etwas Ernstem suche.

Jessica und Danny kannten sich offenbar schon länger, bevor sich eine romantische Verbindung entwickelte. Beide bewegen sich im selben Freundeskreis, in dem auch Jessicas langjährige Freundin Eva Longoria (50) mitmischt. Nach der stressigen Zeit rund um ihre Trennung scheint der "Honey"-Star vor allem Spaß zu haben und das Single-Dasein zu genießen. Manch einer mag zudem über eine mögliche Konkurrenz für Danny spekulieren, denn die Hollywood-Beauty arbeitet aktuell mit dem ebenfalls frisch getrennten Orlando Bloom (48) an einem neuen Film. Zwar betonte ein Insider laut der Zeitung, dass die Zusammenarbeit rein professionell sei, doch Jessica findet ihren Schauspielkollegen auch "charmant".

Bereits seit Ende letzten Jahres kursierten Gerüchte über das Scheitern der Ehe von Jessica und Cash, die sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt und 2008 geheiratet hatten. Trotz ihrer Trennung pflegt das Paar ein freundschaftliches Verhältnis und kümmert sich gemeinsam um die Erziehung ihrer Kinder. Jessica hatte in früheren Interviews offen über Herausforderungen in ihrer Ehe gesprochen, darunter fehlende Romantik und die Probleme, eine Balance zwischen Familie und Partnerschaft zu finden. Nun konzentriert sich die Schauspielerin darauf, ihr Leben neu auszurichten – beruflich sowie privat. Laut Daily Mail hatte sie verkündet, "ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung" zu beginnen, nachdem sie eine "Reise der Selbstverwirklichung und Transformation" durchlaufen habe.

Getty Images Jessica Alba, Mai 2025

Getty Images Schauspielerin Jessica Alba, Oscar-Party im März 2025

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im Februar 2008