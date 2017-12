Für Victoria Swarovski (24) war dieses Jahr voller Glück! Im Mai gab sie ihrem Liebsten Werner Mürz endlich das Jawort. Und schon jetzt ist klar: Auch 2018 wird ein Hammer-Jahr. Denn die Kristall-Erbin wird die neue Moderatorin von Let's Dance ! Bei ihr läuft es eben nicht nur beruflich, sondern auch privat total gut. Was viele gar nicht wissen: Unterstützung bekommt die Beauty von ihrer jüngeren Schwester Paulina! In einem Interview hat Victoria jetzt ganz offen über ihre bessere Hälfte gesprochen .

"Ich hätte gern Paulinas Ruhe. Sie ist die Brave, die überlegt, bevor sie etwas sagt. Ich brabbel dagegen drauf los. Paulina ist in der Hinsicht cleverer" , erzählte Vici im Interview mit Bild . Bisher bescherte das Mundwerk der "Let's Dance"-Gewinnerin eigentlich keine negativen Schlagzeilen. Mal sehen, wie sich die Power-Frau dann nächstes Jahr in der Tanz-Show schlägt – immerhin moderiert sie live auf dem Parkett!

Und wer hätte das gedacht: Das TV-Gesicht ist mit ihrem Traumbody nicht ganz zufrieden. Ein Körperteil würde sie gerne mit ihrer Schwester tauschen: "Paulina hat die längeren Beine." Längere Beine hin oder her: Die guten Gene liegen hier auf alle Fälle in der Familie. Wusstet ihr überhaupt, dass Victoria eine Schwester hat? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!