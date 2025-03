Victoria Swarovski zeigt Liebe zu Mark mit besonderer Kette

Victoria Swarovski (31) und Mark Mateschitz (32) präsentieren sich immer wieder als Traumpaar, und bei einer aktuellen TV-Aufzeichnung fiel ein besonders liebevolles Detail auf, wie Fotos des Magazins oe24 zeigen. Die Moderatorin trug eine auffällige Kette mit einem funkelnden Anhänger, den die Namen "Mark" und "Victoria" zieren. Dieser kleine, aber bedeutungsvolle Liebesbeweis sorgt vor ihrem zweiten Jahrestag für Gesprächsstoff bei ihren Fans. Es ist nicht das erste Mal, dass Victoria diese Kette trägt, doch öffentlich vor Kameras wurde sie vor diesem TV-Auftritt damit noch nicht gesehen.

Die funkelnde Silberkette scheint Victoria nur zu besonderen Anlässen auszuwählen, was ihre Bedeutung für die Sängerin noch unterstreicht. Bereits zuvor hatte sie bei einem Shooting mit auffällig vielen Ringen an den Fingern für Spekulationen gesorgt. Ob sie und Mark sich womöglich bereits heimlich verlobt haben? Dazu äußerten sich bisher weder die Swarovski-Erbin noch der Red-Bull-Erbe, doch die Gerüchteküche brodelt. Fest steht: Victoria und Mark genießen ihr Glück und zeigen es offen und selbstbewusst der Öffentlichkeit.

Bereits im vergangenen Jahr bewiesen die beiden, dass sie auch beruflich ein starkes Team sind. So stieg Victoria als Investorin in das von Marks Familie betriebene "House of Arts" ein, einer Kunstgalerie im Red Bull Hangar-7 in Salzburg. Marks Erbe, ein Vermögen von rund 26 Milliarden Euro, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, doch für die Österreicherin scheinen seine Finanzen nebensächlich zu sein. Schließlich entstammt sie selbst einer berühmten Unternehmensfamilie. Nach ihrer Scheidung 2023 von Werner Mürz hat die Kristall-Erbin mit Mark offenbar die perfekte neue Liebe gefunden. Fans fragen sich nun: Läuten bald die Hochzeitsglocken? Die gegenseitige Zuneigung der beiden scheint jedenfalls unerschütterlich.

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Batchelor / XPB Images / ActionPress Mark Mateschitz, Unternehmer

