Victoria Swarovski erntet Shitstorm nach Forbes-Cover

Victoria Swarovski (31), bekannt als Sängerin und Moderatorin, ist derzeit das Gesicht der österreichischen Sonderedition des Forbes-Magazins. Auf Instagram teilte sie stolz das Bild des Covers, das sie in die Reihe bedeutender Persönlichkeiten wie Kim Kardashian (44) und Oprah Winfrey (71) katapultiert. Doch nicht alle scheinen ihr den Erfolg mit dem renommierten Wirtschaftsmagazin zu gönnen: Neben zahlreichen Glückwünschen hagelte es auch Kritik in den Kommentaren. So monierten einige Nutzer, dass andere Frauen, denen es ohne großen Familiennamen gelang, sich als Unternehmerinnen zu etablieren, diese Auszeichnung deutlich mehr verdient hätten.

Während zahlreiche Fans liebevolle Worte hinterließen, wie stilvoll Victoria auf dem Cover der Zeitschrift wirke, machten andere ihrem Ärger direkt Luft: "Sorry, Forbes. Keine gute Wahl!" Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Mit so viel Geld im Background ist es leicht, Projekte zu verwirklichen. Da gibt es interessantere Frauen, die aufs Titelbild gehören." Trotz des Shitstorms scheint Victoria zuversichtlich zu bleiben. Im Interview mit Forbes betonte sie bereits, dass es ihr immer wichtig ist, hinter den Projekten zu stehen, die sie verwirklicht.

Privat ist Victoria mit Mark Mateschitz (32), dem Erben des Red-Bull-Imperiums, verheiratet und pflegt einen eher opulenten Lebensstil. Die gebürtige Österreicherin, deren Familie hinter dem weltweit bekannten Kristallkonzern steht, hat bereits früh ein Leben in der Luxuswelt kennengelernt. So warfen ihr Kritiker bereits in der Vergangenheit vor, sich hauptsächlich über ihren Reichtum zu definieren, doch ihre Fans bewundern sie gerade wegen ihrer gelebten Eleganz. Auch die Vielfältigkeit ihrer Projekte wird von ihren Anhängern weiterhin geschätzt, über die sie im Interview mit dem Magazin noch einige Details verriet.

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2023

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

