Victoria Swarovski reflektiert heftige "Let's Dance"-Kritik

Victoria Swarovski (31), bekannt als Sängerin und Moderatorin, hat in einem Interview offen über die schwierigsten Momente ihrer Karriere gesprochen. Der Tiefpunkt? Ihre ersten Moderationen bei der Tanzshow "Let's Dance" im Jahr 2018. Nach ihrem Einstieg in die Show erntete sie eine regelrechte Welle an Kritik und wurde von den Medien stark zerrissen. Für die damals 24-Jährige war das ein Schockmoment: "Ich dachte: Das war's. Alles, was ich mir selbst aufgebaut habe, ist wegen einer einzigen Moderation zerstört", gestand sie offen im Gespräch mit Glamour. Doch Victoria ließ sich von den kritischen Stimmen nicht unterkriegen und zog ihr Ding durch – mit Erfolg.

Der Weg dahin war allerdings alles andere als leicht. Schon früh entschied Victoria, eigene berufliche Pfade zu gehen – und nicht direkt ins Milliardenunternehmen ihrer Familie, dem Swarovski-Kristallimperium, einzusteigen. Stattdessen zog es sie zunächst nach Los Angeles, wo sie mit einem Kredit und dank des Verkaufs eines Erbstücks ihrer Großmutter ihre Musikkarriere startete. Ihre Eintrittskarte in die deutsche TV-Landschaft war schließlich der Sieg bei "Let's Dance" 2016, durch den sie sich als dynamisches Multitalent etablierte.

Immer wieder stoßen Victorias berufliche Erfolge auf Kritik. Erst vor wenigen Monaten zierte sie das österreichische Forbes-Cover. Stolz teilte die 31-Jährige das Titelbild damals auf Instagram. Während viele ihrer Follower ihr zu diesem Erfolg gratulierten, wurden auch zahlreiche kritische Stimmen laut. "Mit so viel Geld im Background ist es leicht, Projekte zu verwirklichen. Da gibt es interessantere Frauen, die aufs Titelbild gehören", lautet unter anderem ein missbilligender Kommentar.

Getty Images Motsi Mabuse und Victoria Swarovski, April 2023

Getty Images Victoria Swarovski, September 2024

