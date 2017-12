Bereits zum vierten Mal schaffte er der Schlagerstar jetzt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Jahrescharts. Wie die Bild berichtet, habe die 33-Jährige damit sogar einen neuen Rekord in der Geschichte der Hitliste gelandet. Mit ihrem Album "Helene Fischer" sicherte sie sich Platz 1 – dicht gefolgt von Ed, der sich mit seiner Platte "Divide" mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste. Doch der Brite muss nicht traurig sein: Mit seiner Single "Shape of you" lieferte er immerhin den Hit des Jahres. Vielleicht ein kleiner Trost!