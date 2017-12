Dass Pietro beliebt ist, ist keine Frage. Spätestens seit seiner Kollaboration mit Kay One (33) und dem daraus entsprungenen Sommerhit ist der coole Cap-Träger in aller Munde, bei Freunden, Frauen – vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Im Interview mit BILD beichtet er jetzt: "Ich war ganz alleine. Ich hatte kaum Freunde in Köln, war immer nur bei Sarahs Familie. (...) Anfangs wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. In so einer Situation merkt man auch, dass Geld nichts wert ist. Ich war alleine, konnte keine Rechnungen schreiben, gerade mal Geld von der Bank abheben."