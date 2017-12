Es war der Knaller zum Jahresbeginn 2017: Obwohl Rapper Casper eigentlich streng darauf bedacht ist, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, sickerte im März die Nachricht über seine Vermählung durch. In einer Kapelle in Las Vegas soll er dem Topmodel Lisa Volz kurz vor Silvester das Jawort gegeben haben. Jetzt gibt es erste Hinweise, die verraten könnten, wie die zwei ihren ersten Hochzeitstag verbringen!

So viel Romantik hätte man dem deutsch-amerikanischen Musiker gar nicht zugetraut! Aber ist er für das wunderschöne Candle-Light-Dinner am Strand, das sich hinter einem Foto in Lisas Instagram Story verbirgt, denn überhaupt verantwortlich? Der Zeitpunkt würde auf jeden Fall passen – schließlich sollen die beiden laut einer offiziellen Hochzeitsurkunde, die der Bild vorliegt, am 30.12.2017 Ja zueinander gesagt haben. Weder der Termin noch die Tatsache an sich wurden bislang von dem Paar bestätigt.