Ende August nahm das Tour-Abschlusskonzert von Marteria (36) und Casper ein dramatisches Ende: Während des Freiluftauftritts vor 20.000 Besuchern in Essen krachte plötzlich ein Stück der LED-Wand der Bühne ins Publikum – 28 Menschen wurden teils leicht verletzt, einige sogar schwer. Der Auftritt wurde daher schon nach einer halben Stunde abgebrochen, die Unfall-Opfer wurden ärztlich versorgt. Die Musiker kündigten nach dem tragischen Vorfall an, sich nach dem Zustand der Verletzten erkundigen zu wollen. Sobald es ihnen besser geht, wollten Marteria und Casper für sie und die restlichen Besucher ein neues Konzert organisieren – jetzt stehen Datum und Ort fest!

"Wir haben versucht, mit allen Verletzten Kontakt aufzunehmen und mit vielen persönlich gesprochen. Alle, die wir erreicht haben, sind glücklicherweise auf dem Wege der Besserung", updatete Casper seine Instagram-Follower. Bevor der Deutsch-Amerikaner und sein "Denk an Dich"-Kollege für sie und die anderen Konzertbesucher eine neue Veranstaltung auf die Beine stellen konnten, mussten sich die Jungs mit dem Veranstalter und seiner Versicherung auseinandersetzen. Doch nun können sie die tolle Nachricht verkünden: Es finden gleich zwei Nachholtermine statt! "Das abgebrochene Konzert direkt am selben Ort, dem Baldeney See in Essen, zu wiederholen war aus vielerlei Gründen nicht möglich und wäre vielleicht auch emotional nicht das Richtige für viele der Betroffenen. Deswegen machen wir das jetzt so: Wir spielen zwei Shows in der Köpi Arena in Oberhausen", offenbarte Casper weiter. Diese finden am 16. und 17. November 2019 statt.

Alle damaligen Konzert-Gäste sollen so die Möglichkeit bekommen, die Show noch einmal im Ganzen genießen zu können. Dafür steht ihnen ein exklusiver Vorverkauf zu und eine Rückerstattung der alten Karten: "Die Tickets werden im Endpreis nicht mehr kosten, als das, was die Essener Ticketkäufer, die ihr Ticket zurückgeben, vom Veranstalter/Versicherer zurückbekommen", erklärte Casper.

Sascha Steinbach/Getty Images Casper bei der 1Live Krone 2014

Patrick Hoffmann/WENN.com Marteria bei der "1Live Krone" in Bochum

Getty Images Marteria und Casper bei der 1Live Krone 2018

