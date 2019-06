Casper und das einstige GNTM-Model Lisa Volz haben sich nochmal getraut! Der Rapper und die Laufsteg-Schönheit teilen nur äußerst selten Momente ihrer Beziehung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ihre Fans erst einige Wochen später erfuhren, dass sie sich am 30. Dezember 2016 in Las Vegas klammheimlich das Jawort gegeben haben. Bei dieser Trauung wollten es die Eheleute aber offensichtlich nicht belassen: Neue Fotos der beiden beweisen, dass sie jetzt ein zweites Mal geheiratet haben!

"Oops, we did it (again)", untertitelte Lisa eine Bilder-Reihe ihres zweiten großen Tages auf Instagram. Darauf trägt die Schauspielerin ein schlichtes Hochzeitskleid mit Spaghettiträgern und schaut ihrem Ehemann lächelnd in die Augen. Und auch der "So perfekt"-Interpret teilte die frohe Botschaft auf Social Media – inklusive emotionalem Liebesbeweis: "Ja, ich will. Denn dein Herz ist wild, verrückt und wunderbar. Ich liebe dich über alles!" Wo genau die Zeremonie stattfand, ist nicht bekannt – auf einem Schnappschuss der Feierlichkeiten ist allerdings zu erkennen, dass dieses Mal auch etliche Gäste dabei anwesend waren.

Für Benjamin Griffey, wie der Bühnenstar eigentlich heißt, scheint es eine berufliche Mini-Auszeit gewesen zu sein. Immerhin startete vor Kurzem die diesjährige Festival-Saison, bei der Casper einiges zu tun haben wird – etliche Termine in ganz Deutschland sind geplant. Dabei steht er momentan meist mit Marteria (36) auf der Bühne, mit dem der Sprachkünstler für ihr gemeinsames Album "1982" im vergangenen Jahr schon einige Auszeichnungen einstreichen konnte.

Instagram / robinsparkle Casper und Lisa Volz im Mai 2018

Anzeige

Instagram / robinsparkle Lisa Volz, Model und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Marteria und Casper bei der 1Live Krone 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de