Das ist die Hip-Hop-News des Jahres: Die beiden erfolgreichen Deutschrapper Marteria (35) und Casper haben zusammen ein Album aufgenommen! Für eine erste Überraschung sorgten die zwei Musiker am vergangenen Wochenende beim Kosmonaut Fesitval in Chemnitz: Bis zur letzten Sekunde war nicht bekannt, dass die beiden als Headliner auf der Bühne stehen würden. Und als wäre das nicht schon sensationell genug, ließen die beiden auf dem Musikevent eine weitere Bombe platzen: Die zwei Hip-Hop-Größen veröffentlichen eine gemeinsame Platte – und das sogar schon bald!

Die Hip-Hop-Community ist angesichts der Neuigkeit völlig aus dem Häuschen. Marteria, der einen elfjährigen Sohn hat, heizte vor Kurzem auch auf Instagram die Vorfreude an: "Marteria & Casper – das gemeinsame Album '1982' erscheint am 31. August 2018!" Schon nächsten Monat geht also der lang gehegte Wunsch der Fans beider Musiker in Erfüllung. Netzkommentare wie "Ich raste aus!", "Heftig cool!" oder "Wie geil ist das bitte?" beweisen jedoch: Mit so einem Paukenschlag hat keiner gerechnet! Heimlich, still und leise waren Casper und Marteria – beide sind im Jahr 1982 geboren – im Tonstudio, um die Überraschungsplatte zu produzieren.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Ausnahmetalente kollaborieren. 2009 beispielsweise nahmen Marteria und Casper den gemeinsamen Song "Rock'n'Roll" auf. Die erste Single aus dem Album "1982" ist auch schon erschienen: "Champion Sound" landete bereits in den Top 30 der deutschen Charts.

Instagram / marteria Marteria

Andreas Rentz/Getty Images Casper auf der 1Live-Krone 2017

Instagram / xocasperxo Materia gemeinsam mit Rapper-Kollege Casper

