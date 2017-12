Der Countdown läuft! Wenn sich am heutigen Sonntag Mitternacht nähert, geht es in den deutschen Haushalten, an den TV-Bildschirmen und auf den Partys des Landes wieder feuchtfröhlich zu. Kein Wunder: Den großen Jahreswechsel will schließlich niemand ungefeiert lassen! Die wohl größte Silvestersause findet wie jedes Jahr am Brandenburger Tor in Berlin statt. Die Besucher, die aktuell aus allen Ecken der Welt in die Hauptstadt reisen, dürfen sich nicht nur auf reichlich Stimmung, sondern auch auf ordentlich Star-Alarm freuen!