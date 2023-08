Er moderiert mit Sylvie Meis die "Love Island"-Liveshows!

Die Katze ist aus dem Sack! Am 11. September geht Love Island in eine neue Runde. Neben heißen Flirts und jede Menge Drama gibt es selbstredend auch Moderatorin Sylvie Meis (45) in Action zu sehen. Im Interview mit Promiflash hatte sie bereits verraten, dass sie die kommenden Liveshows nicht alleine moderieren wird. Nun ist auch klar, wer die Beauty unterstützen wird!

Er wird Sylvies Co-Moderator! Wie RTL2 nun bestätigt, wird niemand geringeres als Oli P. (45) ab dem 11. September jeden Montag zusammen mit der 45-Jährigen die Islander live in der Liebes-Villa begrüßen. Der "Flugzeuge Im Bauch"-Interpret freut sich schon total auf seinen neuen Job, wie er bereits verrät und sei total neugierig auf die Kandidaten.

Auch Sylvie kann es kaum abwarten, ehe "Love Island" endlich losgeht. Im Interview mit Promiflash verriet die TV-Bekanntheit, was sie sich in diesem Jahr unbedingt in der Datingshow wünsche. "Also ich hoffe wirklich auf ein bisschen mehr Naughtiness, also von mir aus kann ein bisschen mehr passieren, als wir in den von mir moderierten Staffeln gesehen haben", erklärte sie schmunzelnd.

Anzeige

Getty Images Oli P. im Juni 2018 in Köln

Anzeige

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Oli P. im Juni 2017 in Lüneburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de