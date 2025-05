Oli P. rührt mit emotionalem Song für seine Frau zu Tränen

Oli P. (46) hat am Samstagabend in der Die Giovanni Zarrella Show für große Emotionen gesorgt. In der vollen Halle in Friedrichshafen trat der Sänger zusammen mit anderen Schlagergrößen wie Roland Kaiser (72), Michelle (53), Beatrice Egli (36) und Thomas Anders (62) auf. Sein Auftritt mit dem Song "Leuchtturm", den er speziell für seine Ehefrau Pauline geschrieben hat, bewegte nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihn selbst zutiefst. Oli kämpfte gegen die Tränen, musste am Ende des Liedes seine Gefühle rauslassen und wandte sich sichtlich berührt an Show-Gastgeber Giovanni Zarrella (47), der ebenfalls sehr mitfühlte.

Der Hintergrund seines emotionalen Auftritts: Seine Frau Pauline leidet seit längerer Zeit unter erheblichen gesundheitlichen Problemen. Im Jahr 2020 musste sie sich sogar einer Hirnoperation unterziehen, weil ein Tumor Druck auf ihren Sehnerv und das Bewegungszentrum ausübte. Trotz der erfolgreichen Operation machen Pauline die Nachwirkungen noch heute das Leben schwer und stellen das Paar vor große Herausforderungen. In der Sendung erklärte Oli, wie viel von seinem eigenen Schmerz und seiner Hoffnung in dem Song steckt: "Du kennst das ja, wenn man Sachen schreibt und da alles reinlegt. Das soll ja emotional sein." Auch Giovanni zeigte sich berührt von so viel Offenheit und Anteilnahme auf der Bühne.

Abseits der Bühne haben Oli und Pauline immer wieder offen über ihren schweren Weg gesprochen und sich gegenseitig große Kraft gespendet. Oli bezeichnet Pauline oftmals als seine "große Liebe" und stärkste Stütze. Seit ihrer Erkrankung ist das Paar noch enger zusammengerückt und nimmt Fans in den sozialen Medien an ihrem Alltag und Kampf teilhaben. Die beiden stehen sinnbildlich für Zusammenhalt in schweren Zeiten und schöpfen Mut aus der Liebe zueinander – ganz gleich, wie groß die Herausforderungen des Lebens auch sein mögen. Nicht selten finden ihre gegenseitige Unterstützung und Offenheit großen Zuspruch in der Schlager-Gemeinde.

Instagram / oli.p_offiziell Oli P. mit seiner Frau Pauline

Getty Images Oli P. im April 2023

