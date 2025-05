So schwer ist Zeit nach Krebskampf für Oli P. und seine Frau

Oli P. (46) und seine Ehefrau Pauline Petszokat stellen sich weiterhin gemeinsam einem schweren Schicksal: Noch immer bestimmen die Nachwirkungen von Paulines Hirntumor ihr Leben. Fünf Jahre ist es nun her, dass sie sich einer komplizierten Operation am Gehirn unterziehen musste. Die schwere Zeit nahm im Jahr 2019 ihren Anfang und dauert bis heute an – alle sechs Monate steht für sie eine MRT-Kontrolle an, um das Wachstum des verbliebenen Resttumors im Blick zu behalten. Seit der OP ist die Frau des bekannten Sängers Epileptikerin. Dennoch gibt sie sich im RTL-Interview kämpferisch: "Ich will mir von dieser Krankheit oder dem Tumor nicht mein Leben bestimmen lassen." Auch Oli ist in diesen Momenten immer an ihrer Seite und unterstützt sie bei jeder Herausforderung.

Die 37-Jährige lebt trotz der gesundheitlichen Folgen, darunter nervliche Beeinträchtigungen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben – dazu gehört aktuell auch ihr Studium im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, das sie sich fest vorgenommen hat, abzuschließen. Gerade erst nahmen die beiden gemeinsam an der "Yes!Con 2025", Deutschlands größter Krebs-Convention, teil, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Die Angst vor schlechten Nachrichten bleibt jedoch ein ständiger Begleiter: Ende Mai steht die nächste wichtige MRT-Untersuchung an, bei der sich wieder alles entscheiden könnte. In dieser Zeit ist die gegenseitige Unterstützung der beiden besonders wichtig. Oli betont im Gespräch mit dem Sender: "Es war viele Jahre das beherrschende Thema und ich bin froh, dass Pauline sich ihr Leben zurückgeholt hat." Das Paar lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen und hält zusammen.

In der Vergangenheit zeigte der 46-Jährige immer wieder öffentlich, wie tief seine Gefühle für Pauline sind. Erst kürzlich bewegte er in einer Samstagabendshow das Publikum sowie sich selbst zu Tränen, als er den Song "Leuchtturm" eigens für seine Frau sang und betonte, wie sehr ihn ihr gemeinsames Schicksal beschäftigt. Pauline wiederum weiß zu schätzen, dass ihr Mann ihr immer ein Fels in der Brandung ist: Ihre Liebe habe "bei 100 Prozent" gelegen – egal, wie schwer die Zeit auch war. Von den ersten Schritten zurück in den Alltag bis hin zu ihrem persönlichen Mutmacher-Projekt, dem Nachhaltigkeitsmanagement-Studium, steht für beide fest, dass sie gemeinsam stärker sind.

Instagram / oli.p_offiziell Oli P. mit seiner Frau Pauline

Getty Images Oli P. im April 2023

