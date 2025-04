Bierkönig ade: Auch Oli P. singt künftig im Megapark

Oli P. (46) verlässt nach über einem Jahrzehnt den Bierkönig auf Mallorca und wechselt in den Megapark. Der Sänger, unter anderem bekannt für seinen Hit "Flugzeuge im Bauch", wird künftig wöchentlich in der beliebten Ballermann-Location an der Playa de Palma auftreten. "Ich hatte mehr als ein Jahrzehnt lang sehr viel Spaß im Bierkönig, aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist", verriet Oli der Bild-Zeitung. Seine Premiere wird im Rahmen des Saison-Openings am 24. April stattfinden. Dort wird er in prominenter Gesellschaft sein, denn auch Mia Julia (38), Mickie Krause (54) und Lorenz Büffel (45) zählen zu den Artists des Megaparks.

Der Wechsel bedeutet für Oli nicht nur eine neue Bühne, sondern auch eine musikalische Neuausrichtung. Der 46-Jährige kündigte an, verstärkt Party-Hits zu produzieren, die vor allem zum Mitfeiern einladen. Sein neues Album, passend "P wie Party" betitelt, soll genau diesen Stil aufgreifen. "Es soll wieder voll auf die Zwölf gehen", erklärte er. Für den gebürtigen Berliner sei der Tapetenwechsel eine willkommene Herausforderung, die ihm "viel Energie" für die anstehenden Auftritte gebe. Der Megapark hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Treffpunkt der Stars der Partyszene etabliert und könnte für Oli eine Plattform bieten, seine Karriere in diesem Bereich weiter auszubauen.

Bereits seit 2011 begeistert Oli mit seinen Auftritten am Ballermann, doch seine Karriere begann viel früher. In den späten 90er-Jahren wurde er durch die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt, bevor ihm als Sänger der Durchbruch gelang. Neben seiner Musik widmet sich der Allrounder auch weiterhin der Schauspielerei und steht derzeit für die ARD-Serie Rote Rosen vor der Kamera.

ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

Getty Images Oli P. im Juni 2018 in Köln

