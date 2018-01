Wie ist man als Der Bachelor erfolgreich? Einer, der es wissen muss: Sebastian Pannek (31)! Der 31-Jährige nimmt 2017 selbst an der Kuppelshow teil und findet in Clea-Lacy Juhn (26) seine Auserwählte. Nächstes Jahr wird ein anderer Rosenkavalier sein Glück in Sachen Liebe versuchen. Bevor die neue Staffel anfängt, hat Sebastian noch ein paar Tipps für seinen Nachfolger: ”Er sollte darauf achten, dass er sich nicht verbiegen lässt. Er sollte trotz der Kameras und trotz der extremen Situationen versuchen, er selbst zu bleiben", erklärt das Männermodel im Promiflash-Interview auf der Beauty-Convention Glow 2017.