"Er war nicht so nett zu mir! Aber ich vergebe ihm. Eine Schande, dass wir uns nie besser kennenlernen konnten. Große Schande. @MassaFelipe19 @schumacher #F1 #KeepfightingMichael", schrieb der englische Ex-Rennfahrer jetzt bei Twitter. Damit reagierte er auf einen Tweet von Felipe Massa (36), der von 2002 bis 2017 in der Formel 1 aktiv war und zu einem Foto von sich an Schumis Seite folgende Worte gepostet hatte: "Michael war mein Lehrer, er war sehr nett, sehr großzügig zu mir. Er hat mir eine große Chance eröffnet." Doch während Felipe für seinen Post gefeiert wird, erntet Damon heftige Kritik. Viele Follower reagieren empört darüber, dass der 57-Jährige es nicht bei guten Wünschen in Schumis Richtung belässt, sondern schmutzige Wäsche wäscht.