Formel-1-Zoff: Jos Verstappen schießt gegen Ralf Schumacher

In der Formel-1-Welt brodelt es gewaltig – und der Zoff beschränkt sich längst nicht mehr auf die Rennstrecke. Jos Verstappen, Vater von Weltmeister Max Verstappen (28), hat auf der Plattform X kräftig gegen Ralf Schumacher (50) ausgeteilt. Auslöser war eine Analyse des ehemaligen Formel-1-Piloten im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse", in der Ralf die aktuelle Lage bei Red Bull Racing scharf kommentierte. Jos ließ sich zu einem deutlichen Statement hinreißen und schrieb unter einem entsprechenden Post: "Ralf redet viel Scheiße."

Was hatte Ralf konkret gesagt? Der 50-Jährige sieht Red Bull derzeit in einer handfesten Krise. Als zentralen Faktor nennt er das Aus von Helmut Marko, dessen Abgang eine Lücke hinterlassen habe, die das Team zu spüren bekomme. Auch die Kommunikation nach außen laufe nicht rund. Hinzu kommt der angekündigte Wechsel von Renningenieur Gianpiero Lambiase zu McLaren für die Saison 2028 sowie Gerüchte, wonach Ferrari versuche, Chef-Strategin Hannah Schmitz abzuwerben. Noch schärfer fiel Ralfs Urteil über das aktuelle Auto aus: Er bezeichnete den Red-Bull-Boliden als "eine Katastrophe" und extrem schwierig zu fahren – das Schwester-Team Racing Bulls habe in dieser Hinsicht deutlich bessere Arbeit geleistet. Tatsächlich kämpft Max in der laufenden Saison mit den Ergebnissen und belegt derzeit nur Platz 9 in der Fahrerwertung, wie Oe24 berichtet.

Ralf hatte sich zuletzt ebenfalls im Podcast "Backstage Boxengasse" zu einem möglichen Rücktritt von Max geäußert. Angesichts der sportlichen Misere bei Red Bull und öffentlicher Unzufriedenheit des Niederländers war ein frühzeitiges Karriereende des Weltmeisters zuletzt Gesprächsthema in der Formel-1-Welt. Ralf sagte dazu, er möge Max sehr und würde einen Rücktritt bedauern – aber letztlich akzeptieren. Bruder Michael Schumacher (57) hatte seinerzeit mit Ferrari zwischen 2000 und 2004 fünf Weltmeistertitel in Folge eingefahren und zählt damit zu den erfolgreichsten Piloten der Formel-1-Geschichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher mit seinem Hund George, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jos und Max Verstappen, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne, April 2026