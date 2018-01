Steht etwa schon bald eine Love Island -Hochzeit an? Im vergangenen Herbst lief die allererste Staffel des RTLII-Kuppelformates im TV. Wenige Monate später ist die Paarbilanz aber ernüchternd: Von den vier Couples, die ins Finale einzogen, sind nur noch Stephanie und Julian nach wie vor voll in love. Pünktlich zum Jahreswechsel könnten die beiden jetzt sogar Nägel mit Köpfen machen und sich verlobt haben!

Das lässt zumindest ein süßer Silvester-Schnappschuss vermuten, den beide jeweils auf Instagram veröffentlichten. Das Pic zeigt Stephanie und Julian in schicken Outfits mit Wunderkerze und einem Fläschchen Prickelwasser. So lässt es sich doch toll ins neue Jahr starten! Auch Liebesbekundungen an ihren Schatz durften da selbstverständlich nicht fehlen – die versahen beide sogar mit dem vielsagenden Hashtag "#husbandtobe", zu deutsch "zukünftiger Ehemann". Hat Julian seiner Stephanie etwa bereits einen Verlobungsring angesteckt?