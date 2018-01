Der Mützenträger wird den berühmten Zeilen "keinen gibt's, der sie nicht mag – die DuckTales" neues Leben einhauchen – diese frohe Botschaft verkündete der Disney Channel jetzt in einer Pressemitteilung. Im Pay-TV läuft die Neuauflage der Serie zwar bereits, allerdings nur mit dem englischen Originalsong! Für die deutsche Erstausstrahlung im deutschen Free-TV kommenden Spätsommer soll es dann auch wieder eine deutsche Version geben. Der Musiker schraubt daher nicht nur gesanglich, sondern auch textlich schon fleißig an dem Intro – und hält dafür noch Ausschau nach tatkräftiger Unterstützung! In Rahmen eines Wettbewerbs werden momentan nämlich zahlreiche Fans gesucht, die in der neuen Version mitträllern wollen. Für den 33-Jährigen geht damit wohl ein Kindheitstraum in Erfüllung: Schließlich war die Geschichte von der tierischen Familie aus Entenhausen eine seiner Lieblingsshows.