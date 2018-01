In seinem eigenen Buch plaudert Pietro über die emotionalen ersten Wochen mit seinem Mini-Me. Die Narbe, die sich über den ganzen Oberkörper seines Kleinen erstreckt, erinnert an die traurige Zeit, aber zugleich auch an den erfolgreichen Kampf zurück. Als Papa möchte Pietro seinem Sohn nun mit einer ganz rührenden Geste beweisen, wie wichtig er ihm ist: "Ich habe mir überlegt, dass ich mir ein Tattoo stechen lasse mit so einer Narbe an genau derselben Stelle. Dann sieht Alessio, dass der Papa auch so etwas hat, und dann fühlt es sich für ihn vielleicht nicht mehr so außergewöhnlich an", verriet der 25-Jährige in seinem Buch Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben. Pietros Body zieren bereits mehrere Tattoos – sogar das Gesicht seines Sohnes trägt er seit einigen Monaten auf dem Arm.