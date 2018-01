Nur mit pinkfarbenem Badeslip bekleidet, mit dunkler Lockenmähne und Kind auf dem Arm steht die damals 26-jährige Natascha am Strand. Kaum zu sehen: ein Babybäuchlein. "Zeit läuft. Ich mit 26. @willywonkaweinhaus auf dem Arm und im 5. Monat schwanger mit @jimbonader. Haare Natur" , betitelt die sonst so flippige Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (61) den Retro-Schnappschuss auf Instagram . Hinter den ominösen Nutzernamen verstecken sich übrigens ihre beiden Schauspieler-Söhne Wilson Gonzalez Ochsenknecht (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (26) – mittlerweile genauso alt wie ihre Mutter zu Zeiten der Aufnahme.

Die Fans der Dreifachmama sind von diesem Rückblick auf Nataschas Mittzwanziger begeistert: "Wow, was für ein wunderschönes Pic", "Der Hammer! Wunderschön. Damals wie heute" oder "In Erinnerungen schwelgen und darüber schmunzeln, das ist was Tolles!", lauten einige Kommentare unter dem Posting. Habt ihr die Powerfrau trotz der Naturkrause direkt erkannt? Stimmt unten in der Umfrage ab!