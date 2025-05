Natascha Ochsenknecht bereut harte Worte gegen Sohn Jimi

Natascha Ochsenknecht (60) hat auf Instagram offen zugegeben, dass sie ihr Verhalten gegenüber ihrem Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (33) im Rahmen der TV-Serie "Diese Ochsenknechts" bereut. In einer Fragerunde mit ihren Followern auf Instagram anlässlich des Staffelfinales der Show fragte ein Fan, ob es etwas gebe, das sie lieber nicht öffentlich gezeigt hätte. Die Reality-TV-Bekanntheit antwortete ehrlich: "Die Äußerungen gegenüber Jimi waren eine Schippe zu viel." Diese offenen Worte sorgten für Aufmerksamkeit – und auch Jimi blieb nicht stumm. Der Musiker und Schauspieler reagierte prompt auf die Einsicht seiner Mutter und teilte Ausschnitte aus ihrer Antwort in seiner eigenen Instagram-Story. Mit einem weinenden Emoji und einem roten Herz machte er deutlich, dass er ihrer Reue offenbar mit Mitgefühl begegnet.

Dass die Familienverhältnisse bei den Ochsenknechts in letzter Zeit durchaus angespannt waren, ist kein Geheimnis. Besonders zwischen Natascha und ihrem Sohn Jimi hatte es wiederholt gekracht. Zuletzt waren Mutter und Sohn beim großen Wiedersehen im Rahmen eines Familienurlaubs in den österreichischen Alpen aufeinandergetroffen – nach rund zwei Jahren Funkstille und zahlreichen ungeklärten Konflikten. Damals war es vor allem das letzte Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts", das noch einmal vor Augen führte, wie tief die Gräben in der Familie waren. Jimis versöhnliche Reaktion nun, die ausgerechnet in den sozialen Medien stattfand, dürfte deshalb für viele ein Zeichen sein, dass die familiären Wogen zumindest vorerst geglättet sind.

Natascha Ochsenknecht ist als Reality-Star dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – ob bei TV-Auftritten oder in ihrer eigenen Serie. Auch in Interviews und auf Social Media gibt sich die Autorin und Designerin meist offen, direkt und ungeschönt. In der Vergangenheit hat ihr dies regelmäßige Kritik, aber genauso viel Lob eingebracht. Dass sie nun öffentlich einen Fehler im Umgang mit ihrem Sohn einräumt, zeigt eine neue, nachdenkliche Seite von ihr. Für Fans der Familie ist die Dynamik zwischen Mutter und Sohn ohnehin immer wieder ein spannendes Thema. Denn auch wenn die Reality-Stars immer wieder betonen, dass Familie für sie an erster Stelle steht, bleibt das Zusammenleben der Ochsenknechts nicht nur vor der Kamera turbulent.

Wehnert, Matthias Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger, mit seiner Mutter Natscha

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Mai 2024

