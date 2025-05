Zu viel Arbeit: Natascha Ochsenknecht sieht Familie kaum

Natascha Ochsenknecht (60) ist aktuell beruflich stark eingespannt. Am Dienstag, dem 13. Mai 2025, feierte die TV-Bekanntheit die Premiere ihrer neuen Talkshow, die im Q-Hotel in Berlin aufgezeichnet wird. In der Sendung empfängt sie prominente Gäste und spricht mit ihnen über diverse Themen. In einer Fragerunde auf Instagram verrät Natascha nun, dass dieses neue Projekt sehr viel Zeit beansprucht und sie ihr Privatleben daher hinten anstellen muss. Für private Termine finde sie kaum Raum. "Ich verpasse gerade alle Geburtstage", gesteht das Model, nachdem es bereits den Ehrentag seines Enkels Matteo nicht mitfeiern konnte.

Trotz der Herausforderungen betont Natascha, dass ihre Familie hinter ihr steht und ihre beruflichen Entscheidungen unterstützt. Sie selbst hadere aber dennoch mit der aktuellen Situation. "Ich sehe meine Kinder und Enkel momentan nur über FaceTime. Das ist auch schlimm für mich, da es gegen meine Natur geht. Ich bin immer für alle da und das ist schon hart", erklärt sie in dem Q&A offen. Zugleich schätzt sie die einzigartigen Chancen, die sich ihr derzeit bieten. Sie sei sich bewusst, dass solche Möglichkeiten nicht selbstverständlich sind, und wisse die Unterstützung ihrer Liebsten zu schätzen, denn: Ihre "Familie versteht das".

Die Mutter von drei Kindern hält ihre Familie trotz allem fest zusammen. Bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich reflektiert, als es um Spannungen mit ihrem Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (33) ging. Öffentliche Äußerungen ihrerseits hatten zu Reibungen geführt, die sie später bereute. "Die Äußerungen gegenüber Jimi waren eine Schippe zu viel", gestand sie vor wenigen Tagen auf Instagram. Diese Einsicht hat in der Familie offenbar Eindruck hinterlassen, denn Jimi reagierte versöhnlich. Persönliche Stärke und beruflicher Einsatz gehen bei Natascha Hand in Hand, auch wenn sie manchmal schwierige Kompromisse eingehen muss.

