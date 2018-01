Am 10. Januar geht Der Bachelor endlich wieder in eine neue Runde – mit ordentlich Frischfleisch! Auch 2018 buhlen wieder 22 attraktiven Damen um das Herz des Junggesellen, in diesem Jahr Daniel Völz. Grund genug für ehemalige Gesichter des Kuppelformats, ein genaueres Auge auf die diesjährige Auswahl zu werfen. Ex-Bachelor Leonard Freier (32) und Ex-Rosenanwärterin Denise Temlitz wagen da schon mal eine erste Prognose!