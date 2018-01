Gibt es für die beiden doch noch ein Happy End? Musikerin Katy Perry (33) und Schauspieler Orlando Bloom (40) sind seit zehn Monaten kein Paar mehr. Trotzdem werden sie immer wieder zusammen gesichtet. Und jetzt sogar im Urlaub an einem beliebtesten der Pärchen-Hotspots der Welt!

Aus den Lagern der beiden Megastars gibt es bisher weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Das ehemalige Paar verbringt immer mal wieder Zeit miteinander, wie zum Beispiel vor einem Vierteljahr auf einem Ed Sheeran-Konzert oder beim Stand-Up-Paddeln unter der Sonne Kaliforniens. Damals gab die "California Girls"-Interpretin an: "Menschen kommen und gehen in deinem Leben. Da ist es nett, die Menschen, die du liebst bei dir zu behalten. Ich sehe das nicht so extrem."