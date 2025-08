Orlando Bloom genießt die Zeit mit Tochter Daisy am Strand

Orlando Bloom (48) hat die Sommerhitze genutzt, um gemeinsam mit seiner Tochter Daisy Dove (4) Zeit am Strand zu verbringen. Am Montag, dem 4. August, teilte der Schauspieler auf Instagram eine Reihe von Fotos und Videos, die ihn und seine vierjährige Tochter beim Spielen und Entspannen zeigten. Unter anderem war zu sehen, wie er Daisy liebevoll auf einem Sofa am Strand hielt und wie sie voller Energie mit einem Drachen über den Sand rannte. Begleitet wurden die beiden von Orlandos neuem Hund Biggie Smalls, der ebenfalls auf den Aufnahmen zu sehen war."Ein bisschen Spaß gehabt", schrieb der 48-Jährige zu den Bildern, die viele Einblicke in die unbeschwerten Vater-Tochter-Momente gaben.

Die Bilder erschienen nur kurz nach der Bekanntgabe der Trennung von Orlando und Katy Perry (40), mit der er neun Jahre lang in einer Beziehung war. In einem öffentlichen Statement Anfang Juli erklärten beide, dass sie sich darauf konzentrieren wollen, gemeinsam für Daisy da zu sein und sie in Liebe und Stabilität großzuziehen. Trotz der Trennung wurde die Patchwork-Familie kürzlich noch bei einem gemeinsamen Bootsausflug gesichtet – mit dabei auch Orlandos Sohn Flynn (14) aus seiner früheren Ehe mit Miranda Kerr (42). Die gemeinsamen Unternehmungen zeigen, dass beide Stars ihren Fokus klar auf ein harmonisches Familienleben gelegt haben.

Orlando ist bekannt für seine enge Bindung zu seiner Familie und scheint die Zeit mit seinen Kindern besonders zu schätzen. Seit der Geburt von Daisy im August 2020 steht sie im Mittelpunkt seines Lebens. Der Hollywood-Star, der mit Filmen wie Fluch der Karibik und Der Herr der Ringe weltberühmt wurde, zeigt immer wieder, wie wichtig ihm private Momente abseits des Rampenlichts sind. Zuletzt sorgte jedoch auch seine Ex Katy Perry für Schlagzeilen: Nach der Trennung soll sie romantische Zeit mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) verbracht haben. Orlando nahm die Gerüchte gelassen – auf Instagram wurde er in einem satirischen Beitrag sogar scherzhaft mit der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel (71) verkuppelt.

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy Dove

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025