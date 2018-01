In der heutigen Folge von Promi Shopping Queen zeigt die schöne Brünette ihren Konkurrenten, Comedian Jörg Knör und Moderatorin Marlene Lufen, ausgewählte Stücke aus ihrem Kleiderschrank. Vor allem ein Accessoire weckt die Neugier der Kandidaten: ein einzelner Pumps. "Diese Schuhe standen im Bachelorette-Haus vor der Tür, mit einem Brief. Und einer hat die genommen und gesagt: 'Wenn sie wirklich diese Schuhe trägt, ist sie gar nicht mein Fall!'", erzählt Jessica. Auf die Frage, ob das David gewesen sei, nickt sie und geht sogar so weit, zu vermuten, dass das der wahre Grund sein könnte, warum die Beziehung scheiterte. Und tatsächlich: Der rosafarbene Glitzerschuh will nicht so wirklich zum Image des harten Metalcore-Rockers passen.