Das sind seine Fans so gar nicht gewohnt: Seit dem Sorry-Video von Logan sind inzwischen über vier Tage vergangen, in denen kein neuer Content auf seinem Channel hochgeladen wurde. So eine lange Pause gab's noch nie – über 470 Tage war Logan täglich auf YouTube zu sehen. Doch seit dem letzten Skandal ist er auf jeglichen Social-Media-Kanälen komplett untergetaucht. Die Erklärung gibt der Wuschelkopf auf Twitter: "Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Es kommen erst mal keine Vlogs. Bis bald", lautete das kurze Statement.