Kein Egoist mehr: So hat die Vaterrolle Logan Paul verändert

Logan Paul (29) gab auf der Premiere seiner neuen Reality-Serie "Paul American" in New York Einblicke in sein Leben als Papa. Der Social-Media-Star wurde im September 2024 Vater einer Tochter namens Esmé, die er gemeinsam mit seiner Verlobten, dem dänischen Model Nina Agdal (33), begrüßte. Auf dem roten Teppich erzählte Logan, wie die Vaterrolle ihn verändert habe. "Ich bin nicht länger meine erste Priorität", erklärte der 29-Jährige im Gespräch mit People. Stattdessen stehe seine Familie nun im Vordergrund: "Vor Nina war ich die Nr. 1 in meinem Leben. Jetzt, mit Esmé, meiner Tochter, bin ich auf der Prioritätenliste zwei Stufen nach unten gerutscht. Esmé, Nina, die sind untereinander austauschbar – und dann ich. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich also nicht mehr meine erste Sorge." Logan gab zu, dass er sogar bereit sei, "für diese Frauen zu sterben".

Auch Nina brachte die Veränderung ihres Partners voller Stolz zur Sprache. Sie beschrieb Logan als fürsorglich, ausgeglichen und reif – Eigenschaften, die Fans von ihm bisher kaum gesehen haben. "Er arbeitet wirklich hart, er will ihr zeigen, dass sie alles schaffen kann. Er ist offensichtlich ein Softie bei ihr, er liebt sie so sehr", erzählte sie über den Menschen hinter der Bühne. Bereits zuvor hatte das Paar für Schlagzeilen gesorgt, als Logan Nina im Juli 2023 während eines romantischen Aufenthalts am Comer See in Italien einen Heiratsantrag machte. Nur wenige Wochen danach verkündeten die beiden ihre Schwangerschaft und erhielten eine Welle von Glückwünschen aus Fankreisen und von Prominenten.

Logans beeindruckender Wandel kommt für viele überraschend, denn seine Karriere war bisher geprägt von provokanten Social-Media-Inhalten und viralen Eskapaden. Doch privat scheint der einstige Internet-Rüpel in seiner Vaterrolle aufzugehen. Logan, der mit 29 Jahren nun selbst ein kleines Mädchen großzieht, reflektiert offen, wie diese Verantwortung ihn geerdet hat. Für Nina und Logan steht viel auf dem Plan: Neben neuen beruflichen Projekten arbeiten sie auch an ihrer Hochzeit, die laut Nina wahrscheinlich im Sommer des kommenden Jahres stattfinden wird. Doch eines ist für die beiden jetzt schon klar: Die Familie steht an erster Stelle.

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

Getty Images Nina Agdal und Logan Paul, 2024

