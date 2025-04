Jake Paul vergleicht sich und Logan mit Menendez-Brüdern

Jake (28) und sein Bruder Logan Paul (30) haben bei einem Promo-Shooting für ihre neue Reality-Serie "Paul American", die am Donnerstag auf Max Premiere feierte, für Aufsehen gesorgt. Während der Dreharbeiten stellte Logan die Frage, ob das Tragen von gemeinsamen Boxershorts mit US-amerikanischem Flaggenprint nicht "etwas zu erotisch" sei. Jake nutzte den Moment für einen überraschenden Kommentar: "Ich sage nur, die Leute haben die Menendez-Brothers-Show geliebt." Jake spielte damit auf die Netflix-Serie "Monsters: The Lyle (57) and Erik Menendez (54) Story" an, die die Geschichte der berüchtigten Brüder nacherzählt, die 1989 ihre Eltern ermordeten.

Die Netflix-Serie von 2024 wurde unter anderem dafür kritisiert, die Beziehung zwischen Lyle und Erik Menendez teilweise provokativ und angeblich erotisch darzustellen, obwohl es keinerlei Beweise für ein solches Verhältnis zwischen den echten Brüdern gibt. Bei "Paul American" hingegen stand nach Logans Meinung mehr Familienharmonie im Vordergrund, da sowohl ihre Eltern Pam und Greg, Logans Verlobte Nina Agdal (33) sowie Jakes Verlobte Jutta Leerdam (26) bei dem Fotoshooting anwesend waren. "Es ist sehr emotional, alles auf diese Weise mitanzusehen", erklärte Mutter Pam stolz.

Die Paul-Brüder, die durch ihre beeindruckende Social-Media-Präsenz und ihren Einstieg in die Welt des Kampfsports zu internationaler Bekanntheit gelangten, zeichnen sich durch ihre Vorliebe für extravagante Aktionen und provokante Aussagen aus. Logan und seine Partnerin Nina Agdal, die im vergangenen September ihr erstes gemeinsames Kind begrüßten, stehen regelmäßig im Rampenlicht. Jake hingegen stärkt sein Image als durchsetzungsstarker Charakter an der Seite der Eisläuferin Jutta Leerdam. Auch in ihrer neuen Reality-Serie bleibt ihr kontroverser Humor nicht aus – ein Markenzeichen, das die beiden seit Beginn ihrer Karriere prägt. Logan scherzte, dass die Show ohnehin niemand sehen würde: "Wer um alles in der Welt sieht sich diesen Mist an?"

Instagram / loganpaul Logan und Jake Paul im Dezember 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

