Jake Paul verschiebt seine Hochzeit wegen Juttas Karriere

Jutta Leerdam (26) und Jake Paul (28) haben ihren Hochzeits- und Familienplänen endlich einen zeitlichen Rahmen gegeben. Im "Impaulsive"-Podcast seines Bruders Logan (30) plauderte das frisch verlobte Paar darüber, dass die Hochzeit erst nach den Olympischen Winterspielen 2026 stattfinden soll. Die niederländische Eisschnellläuferin erklärte zunächst auf Niederländisch, dass sie ihren Fokus bis dahin ganz auf ihre sportliche Karriere richten möchte. Jake übersetzte: "Sie hat im Grunde genommen nur gesagt, dass sie die Hochzeit nach den Olympischen Spielen planen möchte, damit sie sich aufs Training konzentrieren kann und dass wir es dann wahrscheinlich [im August] 2027 machen werden." Zudem äußerte Jutta den Wunsch, danach eine Familie mit Jake zu gründen.

Der Podcast-Auftritt war nicht nur ein Update zu ihren Zukunftsplänen, sondern offenbarte auch witzige Details zur Verlobung. Jake gab zu, dass er beim Antrag auf der Karibikinsel St. Lucia "ein emotionales Wrack" gewesen sei – Tränen und Schnupfen inklusive. "Ich war so nervös, ich habe geschwitzt und war komplett durch den Wind", gestand er lachend. Logans Verlobte Nina Agdal (33) steuerte einige Ratschläge für die Beziehung bei und ging auch kurz auf ihre eigenen Pläne ein, die Familiengründung voranzutreiben. Jutta blieb jedoch klar bei ihrer Priorität: ihrem Training.

Ihre Beziehung hatten die beiden Anfang 2023 öffentlich gemacht und seitdem ihre Fans mit Einblicken in ihr Leben begeistert. Die Verlobung von Jake und Jutta ist erst wenige Wochen her. "Wir haben uns verlobt! Wir können es kaum erwarten, für immer zusammen zu sein", schwärmte der YouTuber auf Instagram. Ende März sorgte das Paar bei der Premiere seines neuen Max-Original-Formats "Paul American" mit dem funkelnden Verlobungsring und seinem strahlenden Glück für Aufsehen: Jutta gab sich ganz dem Blitzlichtgewitter im Tempo by Hilton Hotel am New Yorker Times Square hin und zeigte voller Stolz den Klunker an ihrem Ringfinger.

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Jutta Leerdam, Verlobte von Jake Paul

Anzeige Anzeige

ActionPress Jutta Leerdam und Jake Paul im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige