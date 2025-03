Logan und Jake Paul enthüllen Details in neuer Reality-Show

Logan (29) und Jake Paul (28) gewähren erstmals einen tiefen Einblick in ihr Privatleben. In ihrer neuen Reality-Show "Paul American", die ab dem 27. März auf Max zu sehen ist, lassen die beiden Brüder ihre Fans an ihren persönlichen Höhen und Tiefen teilhaben. Während Logan, der mit dem Model Nina Agdal (32) verlobt ist, kürzlich Vater wurde, zeigt die Serie auch, wie Jake seine Beziehung zur Eisschnellläuferin und Weltmeisterin Jutta Leerdam (26) meistert. "Beim Reality-TV bleibt die Kamera auch dann an, wenn es wirklich ernst wird", erklärt Jake gegenüber TMZ Sports. Logan ergänzt: "Es war anfangs schwierig, so verletzlich zu sein, aber genau das macht die Show aus."

Manchmal sei es für die Familie allerdings herausfordernd gewesen, ständig Kameras um sich zu haben und die Kontrolle abzugeben, gestehen die Brüder. Besonders spannend für die Zuschauer ist die intime Seite ihres Beziehungslebens, die sie bisher bewusst privat gehalten haben. Laut Logan waren intensive Gespräche notwendig, um Nina und Jutta von der Show zu überzeugen. "Ich wollte der Welt zeigen, wie großartig Nina ist", erklärt Logan. Ein besonderes Highlight ist die Dokumentation der Geburt von Logans Tochter, die ebenfalls von Kameras festgehalten wurde. Außerdem verrät der Social-Media-Star, dass er überrascht gewesen sei, im Rahmen der Dreharbeiten eine völlig neue Seite seines Bruders kennenzulernen: "Es ist verrückt zu sehen, wie Jake aussieht, wenn er verliebt ist."

Neben den Herausforderungen der Show spiegelt das Format auch den familiären Zusammenhalt und den Schritt in eine neue Lebensphase wider – weg von den einstigen Vlogs hin zu einem vielseitigen Image als Unternehmer, Sportler und Familienmenschen. Die Brüder starteten ihre Karrieren als YouTube-Stars, bevor sie sich erfolgreich im Boxsport und weiteren Geschäftsfeldern etablierten. Besonders Logan fühlte sich dabei immer wieder herausgefordert, ein Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen und privaten Leben zu finden. Die Show porträtiert nicht nur die Paul-Brüder, sondern auch die Dynamik einer modernen Familie, die sich unerschrocken den Herausforderungen des Lebens und der Liebe stellt.

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

Getty Images Jake und Logan Paul, Boxer

