Promi-Ausraster wegen Logan Paul (22)! Für möglichst viele Views ging der amerikanische YouTuber jetzt im wahrsten Sinne über Leichen. Er filmte sich im sogenannten "Japanischen Selbstmord-Wald" mit einem toten Menschen, der Suizid begangen hatte, und stellte den Clip online. Breaking Bad-Star Aaron Paul (38) machte seinem Ärger über den berühmten Blondschopf via Twitter Luft: "Wie kannst du es wagen! Du ekelst mich an. [...] Du bist Abschaum. So einfach ist das. Selbstmord ist kein Witz. Verrotte in der Hölle." Zwar entschuldigte sich Logan bereits und löschte das Video, doch das stimmte die Kritiker keinesfalls milder!