Explodierte Tür: Logan Paul hat sechsstellige Klage am Hals

Während eines Flugs mit seiner Familie kam es bei Logan Paul (30) zu einem dramatischen Zwischenfall. Die Tür des Privatjets, mit dem der Content Creator unterwegs war, explodierte – und das Ganze wurde für seine Realityshow "Paul American" festgehalten. Doch der Schock beschränkt sich nicht nur auf die turbulente Reise, erzählt Logan in einem YouTube-Video. Die Chartergesellschaft fordert nun umgerechnet über 350.000 Euro Schadenersatz und beschuldigt Logan, die Tür gewaltsam geöffnet und dabei Anweisungen missachtet zu haben. Die Klage wurde bei einem Gericht in Florida eingereicht.

In dem Vlog, den der Social-Media-Star am 16. April veröffentlichte, zeigte er sich fassungslos über die Situation. "Ich öffnete die Tür und dachte, ich hätte etwas Gutes getan", erklärte Logan. Für ihn sei die Forderung unfassbar: "Heute habe ich einen Brief von der verdammten Charterfirma bekommen, in dem steht, es sei meine Schuld." Doch so leicht will sich der Wrestler nicht geschlagen geben. Mit der Ankündigung, sich rechtlich zu wehren, macht das Multitalent klar, dass er die Beschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen will. Gleichzeitig betont er, dass alles dokumentiert sei: "Gott sei Dank filmen wir alles."

Logan, der sich in den letzten Jahren nicht nur als YouTuber, sondern auch als Wrestler, Schauspieler und Unternehmer etabliert hat, ist kein Unbekannter, wenn es um Kontroversen geht. Der in Ohio geborene Star hat bereits mehrfach öffentlich über rechtliche Auseinandersetzungen gesprochen, bei denen er für sich "Gerechtigkeit" forderte. Abseits der Skandale zeigt er sich in seinen Vlogs oft familientreu und ambitioniert. Der Vorfall fügt sich in die Liste seiner polarisierenden Erlebnisse ein, die ihn trotz aller Kritik immer wieder ins Rampenlicht rücken. Wie die Klage ausgehen wird, bleibt abzuwarten – deutlich ist jedoch, dass Logan nicht kampflos aufgibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Logan Paul bei einem Event in Hollywood im November 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige