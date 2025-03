Eigene Show: Nina Agdal gibt Einblicke in ihr Familienleben

Nina Agdal (32) bekommt gemeinsam mit dem YouTube-Influencer-Duo "die Paul-Brüder" ihre eigene Realityshow! Wie bereits im Januar bekannt wurde, wird das Format mit dem Titel "Paul American" ab dem 27. März auf der Streamingplattform Max zu sehen sein. Nun steht fest: Nicht nur Logan Paul (29), Ninas Verlobter, und dessen Bruder Jake Paul (28) spielen darin eine zentrale Rolle – auch das dänische Supermodel selbst wird prominent vertreten sein. Laut der im Trailer veröffentlichten Beschreibung auf YouTube wird Nina in der Show als "die verlobte Supermodel-Mama" vorgestellt. Sogar die gemeinsame Schwangerschaft von ihr und Logan wird beleuchtet. "Wir haben herausgefunden, dass wir schwanger sind", erzählt Nina in einer Szene, bevor sie im Herbst 2024 schließlich Eltern wurden. Die beiden hätten nicht gezögert, ein aufwendiges Gender-Reveal-Event für rund 28.000 Euro zu organisieren, wie Logan im Trailer ergänzt.

Die Show verspricht spannende Einblicke in das Leben der prominenten Paul-Familie – inklusive ihrer Höhen und Tiefen. Insbesondere Logan Paul ist seit Jahren eine kontroverse Persönlichkeit, die aufgrund früherer Fehltritte immer wieder in den Schlagzeilen stand. Ein Skandal, bei dem er 2017 eine filmische Aufnahme von einem Mann, der sich in einem Waldstück erhängt hatte, veröffentlichte, sorgte damals für einen riesigen Aufschrei und kostete ihn größere Partnerschaften wie beispielsweise die Kooperation mit YouTube. Auch jüngst gab es Schlagzeilen: Nach einem Streit vor Logans Boxkampf im Oktober veröffentlichte der Gegner Dillon Danis (31) intime Bilder von Nina. Der Vorfall führte dazu, dass Nina juristische Schritte gegen den MMA-Kämpfer einleitete. All das dürfte die geplante Realityshow noch spannender und dramatischer machen.

Nina Agdal und Logan Paul haben seit dem öffentlichen Start ihrer Beziehung im Dezember 2022 viele gemeinsame Kapitel geschrieben. Nach der Verlobung im Juli 2023 am Comer See folgte die Geburt ihrer Tochter Esmé im Herbst 2024. Fans konnten bereits via Instagram einige private Momente des Paares erleben – wie die süßen Bilder vom ersten Familienfoto mit Baby Esmé. Nun wird mit "Paul American" ein noch tieferer Blick hinter die Kulissen des Paares, ihrer Familie und ihres facettenreichen Lebens möglich. Ninas Einstieg in die Welt der Realityshows markiert damit einen aufregenden neuen Schritt in ihrer Karriere und Partnerschaft.

Getty Images Jake und Paul Logan, Boxer

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

