Schlechte Nachrichten für alle Fans von Katy Perry (33) und Orlando Bloom (40), die auf ein Liebes-Comeback hoffen. Die beiden heizten die Gerüchteküche erst kürzlich mit einem gemeinsamen Urlaub auf den Malediven an. Doch ein Insider verkündet jetzt die enttäuschenden News: Das ehemalige Traumpaar ist nicht wieder zusammen.

Die Quelle verriet People: "Orlando und Katy haben die Weihnachtsferien getrennt verbracht und sich dann danach auf den Malediven getroffen." Sind die Sängerin und der Schauspieler also nur Freunde? Ganz so harmlos scheint die Auszeit am romantischen Tropenstrand nicht zu sein. "Sie haben Spaß zusammen und treffen sich total gerne, aber es ist nichts Ernstes. Sie sind nicht offiziell wieder zusammen", fuhr der Informant fort.