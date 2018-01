Promis sind auch nur Menschen! Daniela Katzenbergers (31) Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) verkündet auf Facebook: "Neues Jahr – neues Glück. Auch ich habe (wie eigentlich jedes Jahr) den Vorsatz, wieder in Form zu kommen. Ich habe leider etwas zugenommen und werde ab sofort mit dem Naschen aufhören, um mich in meinem Körper wieder wohler zu fühlen." Warum sie wohl zugenommen hat? Im Promiflash-Interview verriet sie: "Ich komme mit Stress eigentlich gut klar. Außer wenn ich Hunger habe. Dann bin ich ein bisschen gereizter." Liegen die Nasch-Kilos vielleicht also daran, dass sie möglicherweise dieses Jahr am Dschungelcamp teilnimmt?