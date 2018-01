Diese Party lief aus dem Ruder! TV-Sternchen Melody Haase (23) sorgt mal wieder für Schlagzeilen: In der Disco eines Kreuzfahrtschiffs soll die temperamentvolle Ex-Adam sucht Eva-Kandidatin in einen handfesten Streit mit einem anderen Passagier verwickelt gewesen sein. Das Ergebnis: Melody muss sich vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten verantworten!