Melody Haase deutet an: Menowin Fröhlich war in sie verliebt

Die Gerüchteküche brodelt: Fans vermuten, dass Menowin Fröhlich (37) nach der Trennung von seiner Frau Şenay (34) mit Melody Haase (31) zusammen ist – insbesondere, weil diese ihm bei Promis unter Palmen ihre Gefühle gestanden hatte. Während diese Spekulationen weiterhin unbestätigt bleiben, machte die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit aber in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story Anspielungen, dass die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. "Ich erzähl' euch die Geschichte mit Menowin komplett, wie sie wirklich war. Ich habe die komplette Schuld ja einfach auf mich genommen und gesagt: 'Ich, meinerseits, habe mich verliebt', damit er ja gar nicht erst sagt... damit er weiß vor den Kameras, das ist einfach nur so von meiner Seite aus, ich muss das aussprechen, aber er hat damit nichts zu tun", erzählte sie und fügte hinzu: "Diese Formulierung war nicht rein zufällig gewählt."

Das Veröffentlichen der Story rechtfertigte Melody mit der Begründung, sie wolle "kein Teil mehr" davon sein, eine Person zu schützen, "von der ich mich eigentlich eher distanzieren will". Kurz darauf ruderte sie aber zurück: Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin nahm die Story wieder heraus und lud wenig später eine andere hoch, in der sie betonte, einen Fehler gemacht zu haben. "Ich möchte Menowin ja auch nichts Schlechtes. Ich möchte halt einfach, dass die Wahrheit draußen ist, so wie sie ist", erklärte sie. Gleichzeitig wolle sie aber auch nicht weiter über den DSDS-Zweitplatzierten sprechen. "Ich glaube, wichtig ist einfach nur zu sagen: An keiner Aussage, die ich in dem ganzen Kontext getätigt habe, ändert sich irgendwas. Es bleibt dabei, dass Menowin und ich niemals irgendwas miteinander hatten oder sowas", betonte die 31-Jährige abschließend.

Die Gerüchte um Menowin und Melody entstanden, nachdem der 37-Jährige auf seinem Social-Media-Account die Spekulationen befeuert hatte, dass Şenay ihm fremdgegangen ist. "Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund, hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen, hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist", schrieb er in seiner Story und teilte wenig später ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält: "Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst." Seine Fans zeigten sich danach ziemlich überzeugt, dass es sich bei der Hand um die von der The 50-Teilnehmerin handelte. Der Musiker heizte daraufhin selbst das Rätselraten an. "Hey Melo, die Leute denken, du bist meine neue Partnerin – was hältst du denn davon?", fragte er.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

