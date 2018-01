RTL bestätigte nun offiziell, Daniel ist der Rosenverteiler der achten Staffel. Der 32-Jährige lebt derzeit in Florida gemeinsam mit Hundedame Bella in einer 2-Raum-Wohnung. "Ich brauche eine Frau, die stark ist und die mir auf Augenhöhe begegnet", hofft er nun auf die große Liebe. Der 1,92 Meter-Mann hat schon jetzt klare Vorstellungen von seiner Traumfrau: "Sie sollte offen, ehrlich und selbstsicher sein. Auch der Humor spielt eine große Rolle für mich." Nach seiner letzten Beziehung, die 2016 zerbrach, ist sich Daniel sicher, dass "Der Bachelor" für ihn eine einzigartige Chance ist, die Eine zu finden.

Obwohl der Autofanatiker 1985 in Neuseeland geboren ist, verbrachte er seine Jugend mit seiner Mutter und den Großeltern in Berlin. Dort hat er noch heute seinen Zweitwohnsitz, lebt aber seit 1999 in den USA. Nach einem Abschluss in Internationalem Wirtschaftsmanagement arbeitet er heute als Immobilienmakler. Für die Richtige würde der Fitness-Liebhaber sogar zurück nach Deutschland ziehen. "Die Welt wird immer kleiner, Reisemöglichkeiten gibt es immer. Die richtige Heimat ist deshalb nicht ein Ort, sondern ein Gefühl, das man kriegt. Dazu gehört die Liebe. Und die Frau an meiner Seite", erklärte Daniel.