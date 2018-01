Schlimmer Vorfall im Paradies der Deutschen! Seit mehreren Jahren lebt Jens Büchner (48) inzwischen mit seiner Familie auf Mallorca. In ihrer Wahlheimat fühlte sich die zehnköpfige Truppe sehr wohl – bis jetzt: Tochter Jada wurde in Cala Millor von einem Unbekannten sexuell belästigt und begrabscht. Jetzt erzählt die Zwölfjährige erste Details zu dem schlimmen Vorfall!

Es passierte auf dem Heimweg: Nur knapp 200 Meter von ihrer Mama Daniela und Stiefpapa Jens entfernt, war die Teenagerin von einem Mann an den Hintern gefasst worden. Bei Goodbye Deutschland sprach Jada jetzt über den Vorfall: "Er hat mich gepackt und mir an den Po gegriffen! Ich finde es so eklig und habe einfach nur Angst!" Ihre Eltern waren nach dem Vorfall sprachlos – und konnten das Geschehene kaum glauben. Jada hat die Belästigung auch Wochen später noch nicht verkraftet: "Ich will dieses Gefühl nicht mehr haben. Immer, wenn ich einen Mann auf der Straße sehe, zittere ich!" Um sich sicherer zu fühlen, bekam sie sogar eine Sozialarbeiterin zur Seite gestellt.