Auf dem Instagram-Foto schwingt der Sohn der BFF von Modelfreundin Jana Ina Zarrella (41) ganz künstlerisch den Wachsmalstift. Wer jetzt aber an ein süßes Bild im DIN A4-Format denkt, liegt meilenweit daneben: Statt an Papier scheint der Mini-Freigeist deutlich mehr Gefallen an den Wänden gefunden zu haben – und verziert die Tapete mit abstrakten Mustern. Ärger gab es für den Nachwuchs-Picasso aber ganz offensichtlich nicht. Anstatt Anton einen Strich durch seine wilde Kritzelei zu machen, zückt die 40-Jährige lieber das Handy – und teilt das Werk mit den Worten "Wer hat auch so einen Künstler zu Hause?" im Netz.