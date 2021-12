Monica Ivancan (44) schwärmt von ihrem Ehemann Christian Meier. Die Moderatorin macht auf Social Media kein Geheimnis daraus, wie verliebt sie in ihren Partner ist. Schon seit rund zehn Jahren gehen die Blondine und der Finanzunternehmer gemeinsam durchs Leben. Immer wieder teilt Monica private Einblicke in ihre Beziehung mit ihrem Liebsten im Netz. Jetzt genoss das Paar ein gemeinsames Wochenende im Schnee.

Sie und Christian reisten zum Skifahren nach St. Moritz in die Schweiz. Seine Zeit dort scheint das Paar in vollen Zügen genossen zu haben. Auf Instagram teilte das Model einen niedlichen Schnappschuss mit seinem Partner – darauf küssen sie sich in ihren Winter-Outfits vor einer wunderschönen Bergkulisse. "Ich liebe es, dich zu lieben. Danke für das schöne Wochenende mit dir", schwärmte die 44-Jährige. Ihren Fans scheint das Foto überaus gut zu gefallen: Innerhalb von nur wenigen Minuten drückten schon Tausende Follower auf "Gefällt mir".

Bevor Monica ihren Christian kennenlernte, hatte die Blondine schon fast den Glauben an die Liebe verloren. Das verriet die TV-Bekanntheit ihren Fans im vergangenen Jahr auf Instagram. Zuvor war die einstige Bachelorette vier Jahre lang mit Comedian Oliver Pocher (43) liiert.

Anzeige

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Monica Ivancan und ihr Mann Christian in München im Jahr 2015

Anzeige

Getty Images Monica Ivancan und Oliver Pocher, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de