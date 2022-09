Auf Wiesn ignoriert: Oliver Pocher lästert über Ex Monica

Oliver Pocher (44) platzt der Kragen! Von 2005 bis 2009 war der Comedian mit dem Model Monica Ivancan (45) liiert. Die Trennung liegt mittlerweile einige Jahre zurück und beide sind wieder glücklich vergeben. Und obwohl es eigentlich kein böses Blut zwischen ihnen gibt, scheinen sie sich nicht ganz grün zu sein: Beim Oktoberfest liefen sie sich jetzt über den Weg – und über dieses Wiedersehen mit Monica regte Oliver sich so richtig auf.

Das jährliche Oktoberfest in München ist ein Treffpunkt für die deutschen Stars und Oliver besuchte es zusammen mit seiner Frau Amira (30) – genau wie Monica. Als sich ihre Wege kreuzten, habe er sie gegrüßt, ohne eine Antwort zu erhalten. Eine Unhöflichkeit, die für Olli gar nicht geht: "Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden", wetterte der TV-Star in seinem Podcast "Die Pochers!". "Oder sie war so zugebotoxt, dass sich ihre Lippen nicht mehr bewegen." Dass seine Ex ihn einfach ignorierte, sei für ihn ein klares Zeichen von Unreife.

Monica gab aber auch schon zu, dass sie lange mit dem Stempel als "Pocher-Ex" zu kämpfen hatte. Dieser Ausdruck sei keine Definition für sie und stecke sie in eine Schublade, in die sie nicht gehöre. Olli sei für die ehemalige Bachelorette nicht mehr als ein Ex-Partner.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan im September 2020

