Am Geburtstag: Monica Ivancan widmet Christian süßen Beitrag

Monica Ivancan (45) scheint auch nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren noch total glücklich mit ihrem Mann Christian Meier zu sein! Nach der Trennung von Oliver Pocher (44) im Jahr 2009 fand das Model rund drei Jahre später mit dem Finanzunternehmer endlich sein großes Glück. Mittlerweile sind die Turteltauben seit fast zehn Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Nun steht für Monica ein ganz besonderes Ereignis an: Ihr Liebster hat Geburtstag – und zu diesem Anlass widmete sie ihm einen süßen Post im Netz!

Auf Instagram postete die 45-Jährige nun zahlreiche Aufnahmen, auf denen sie zusammen mit Christian zu sehen ist. In der Bildunterschrift darunter gratulierte sie ihm zum Geburtstag und machte ihm dabei eine herzerwärmende Liebeserklärung. "Wir können uns keinen besseren Vater, Ehemann und Freund wünschen. Alle, die dich kennen, wissen, was für ein grandioser Mensch du bist", schwärmte Claudia und fügte hinzu: "Wir sind so dankbar, dass es dich gibt. Jeden Tag!"

Tatsächlich hatte die gebürtige Stuttgarterin nach der Trennung von Olli überhaupt nicht mehr daran geglaubt, eines Tages noch ihren persönlichen Mr. Right kennenzulernen. "Dann hat mich mein Schwager verkuppelt und der Rest ist Geschichte", hatte Claudia im Dezember 2020 im Netz in Erinnerungen geschwelgt.

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan mit ihrem Mann Christian Meier

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan und Christian Meier im Urlaub

Instagram / monica_meier_ivancan Model Monica Ivancan und Unternehmer Christian Meier

