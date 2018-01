Diese Aussage stellte ihr Outfit nahezu in den Schatten! Jessica Paszka (27) konnte sich in der aktuellen Folge von Promi Shopping Queen den Sieg sichern. Mit ihrem Styling zum Motto "Gar nicht kleinkariert - Kreiere den perfekten Look rund um Karos!" stach sie ihre Konkurrenten Marlene Lufen und Jörg Knör spielend leicht aus. Doch vor allem ihre Worte zur Trennung von ihrem Bachelorette-Auserwählten David Friedrich (28) sorgten für Chaos im Netz. "Die Beziehung ist tatsächlich leider gescheitert", gab sie vor laufender Kamera zu. Der Schlagzeuger behauptete daraufhin auf Instagram jedoch, die beiden wären während der "Promi Shopping Queen"-Dreharbeiten noch zusammen gewesen.