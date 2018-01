Sie trägt die neue Einkaufs-Krone! Heute Abend hieß es wieder shoppen, shoppen, shoppen: Bei Promi Shopping Queen durften Ex- Bachelorette Jessica Paszka (27), "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen und Komiker Jörg Knör ihre Fashion-Künste unter Beweis stellen. Ganz nach dem Motto "Gar nicht kleinkariert – Kreiere den perfekten Look rund um Karos!" zog es die drei TV-Sterne durch die Geschäfte – gewinnen konnte jedoch nur eine!

Mit ihrem Britney Spears-Gedächtnislook konnte Jessi besonders Publikumsschatz Guido begeistern: "Viele Mädchen müssten so aussehen wie du! Ich mag deinen Look, noch besser hättest du es kaum machen können!" Mit ihrem heißen Tanz dürfte sie den Modemacher voll und ganz in ihren Bann gezogen haben. Wie hat euch Jessicas Sexy-Dance gefallen? Stimmt unten ab.